В Астрахани загорелись два жилых частных дома

«10.06.2023 ... в Кировском районе по ул. Ташкентская, д. 15, произошло загорание двух жилых частных домов», — отмечается в сообщении.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 43 человека и 19 единиц техники. В 03:27 мин. (02:27 мск) возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

По данным РИА Новости, пожар затронул три жилых дома и хозяйственную постройку.

