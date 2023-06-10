В Астрахани загорелись два жилых частных дома
10 июня 202303:31
Два жилых дома загорелись в Астрахани. Об этом сообщает управление МЧС по Астраханской области.
«10.06.2023 ... в Кировском районе по ул. Ташкентская, д. 15, произошло загорание двух жилых частных домов», — отмечается в сообщении.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 43 человека и 19 единиц техники. В 03:27 мин. (02:27 мск) возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
По данным РИА Новости, пожар затронул три жилых дома и хозяйственную постройку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru