В Центральной Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус попал в ДТП в центральной части Турции, в результате погибли 12 человек. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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Транспортное средство следовало из Сиваса в Стамбул. По данным телеканала, в районе Йозгат автобус не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

«В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Раненые были доставлены на машинах скорой помощи в государственную больницу Соргун», — указывает A Haber.

Ранее в Бразилии попал в ДТП автобус, перевозивший болельщиков футбольного клуба «Коринтианс», погибли семь человек, 36 получили травмы, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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