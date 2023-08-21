В Центральной Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом

Транспортное средство следовало из Сиваса в Стамбул. По данным телеканала, в районе Йозгат автобус не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

«В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Раненые были доставлены на машинах скорой помощи в государственную больницу Соргун», — указывает A Haber.

Ранее в Бразилии попал в ДТП автобус, перевозивший болельщиков футбольного клуба «Коринтианс», погибли семь человек, 36 получили травмы, напоминает телеканал «360».

