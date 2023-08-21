В Центральной Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус попал в ДТП в центральной части Турции, в результате погибли 12 человек. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Транспортное средство следовало из Сиваса в Стамбул. По данным телеканала, в районе Йозгат автобус не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.
«В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Раненые были доставлены на машинах скорой помощи в государственную больницу Соргун», — указывает A Haber.
Ранее в Бразилии попал в ДТП автобус, перевозивший болельщиков футбольного клуба «Коринтианс», погибли семь человек, 36 получили травмы, напоминает телеканал «360».
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