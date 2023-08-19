Девять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана

Авария произошла 19 августа в 6:00 (03:00 мск) на дороге Балхаш-Приозерск близ поселка Гульшат. На участке столкнулись Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.

«В результате ДТП девять человек скончались на месте», — указали в МВД.

Еще одного человека госпитализировали.

Правоохранители начали досудебное расследование ЧП, назначены необходимые экспертизы.

Ранее три ребенка и взрослый погибли при столкновении легковушки и двух грузовиков на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

