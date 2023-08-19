Девять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана
Девять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и минивэном в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
Авария произошла 19 августа в 6:00 (03:00 мск) на дороге Балхаш-Приозерск близ поселка Гульшат. На участке столкнулись Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.
«В результате ДТП девять человек скончались на месте», — указали в МВД.
Еще одного человека госпитализировали.
Правоохранители начали досудебное расследование ЧП, назначены необходимые экспертизы.
Ранее три ребенка и взрослый погибли при столкновении легковушки и двух грузовиков на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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