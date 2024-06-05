В торговом центре на юго-востоке Москвы произошел пожар

Пожар произошел в торговом центре на юго-востоке Москвы. На место происшествия выехали спасатели, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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Он уточнил, что ТЦ находится на улице Перервы.

Проводится эвакуация посетителей и персонала. Других подробностей пока не сообщается. О пострадавших также информации нет.

Ранее пожар произошел на заводе по переработке пластика под Калугой.



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Торговые ЦентрыМоскваПожар

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