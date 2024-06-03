СК завел два уголовных дела после попытки поджога храма в Тюмени

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества в отношении мужчины, который пытался поджечь храм имени Димитрия Донского. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что на видеозаписи произошедшего видно, как мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. После поджога он попытался скрыться на велосипеде, но был пойман и задержан сотрудниками правоохранительных органов.