На заводе по переработке пластика под Калугой произошел пожар

Пожар произошел на предприятии по переработке пластика в деревне Кривошеино Жуковского района Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«В 12:05 поступила информация о загорании пластиковых отходов производства», — указали в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности, на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники.

Ранее пожар произошел в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте, по данным властей, загорелся резервуар РВС-10000, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, в результате ЧП погибли два человека, один пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСКалужская ОбластьПожар

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