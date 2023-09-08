В Томской области женщина заставила одноклассницу сына извиняться на коленях

В школе №2 села Кожевниково под Томском мать мальчика заставила извиняться на коленях его 10-летнюю одноклассницу за то, что та взяла его телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В апреле прошлого 32-летняя женщина пришла за сыном в школу и увидела, как та играет в телефон ее ребенка. Она разозлилась, начала кричать на девочку, обвинять в том, что девочка сломала телефон его сына и потребовала извиняться на коленях.

Впоследствии из-за стресса у четвероклассницы развилось психологическое расстройство и смешанная тревожная и депрессивная реакция, врачи квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. Ее родители обратились в полицию.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего», ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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ФОТО: РИА Новости
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