В Томской области женщина заставила одноклассницу сына извиняться на коленях

В апреле прошлого 32-летняя женщина пришла за сыном в школу и увидела, как та играет в телефон ее ребенка. Она разозлилась, начала кричать на девочку, обвинять в том, что девочка сломала телефон его сына и потребовала извиняться на коленях.

Впоследствии из-за стресса у четвероклассницы развилось психологическое расстройство и смешанная тревожная и депрессивная реакция, врачи квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. Ее родители обратились в полицию.

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего», ей грозит до 15 лет тюрьмы.

