В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу
3 сентября 202318:59
Во время тренировки по боксу в подмосковном городе Видное умер 17-летний подросток, пишет ТАСС со ссылкой на областное управление Следственного комитета.
Происшествие произошло 1 сентября. Погибший вступил в спарринг с другим подростком.
Мальчик потерял равновесие и упал на искусственное покрытие беговой дорожки. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru