В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

Во время тренировки по боксу в подмосковном городе Видное умер 17-летний подросток, пишет ТАСС со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере

Происшествие произошло 1 сентября. Погибший вступил в спарринг с другим подростком.

Мальчик потерял равновесие и упал на искусственное покрытие беговой дорожки. Ребенок умер, не приходя в сознание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетБоксМосковская Область

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