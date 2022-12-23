В Томской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли, один пострадал в автоаварии в Томской области, сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло рано утром 23 декабря на трассе Томск-Юрга. Там столкнулись легковая машина Nissan и грузовик Mercedes-Benz. По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Водитель грузового автомобиля доставлен в больницу.
Ранее в результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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