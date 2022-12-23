В Томской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли, один пострадал в автоаварии в Томской области, сообщает прокуратура региона.

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ДТП произошло рано утром 23 декабря на трассе Томск-Юрга. Там столкнулись легковая машина Nissan и грузовик Mercedes-Benz. По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Водитель грузового автомобиля доставлен в больницу.

Ранее в результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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