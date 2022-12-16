В результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 декабря около 21:00 по местному времени. Столкнулись грузовики ГАЗ Next, Scania и два грузовика «МАЗ», в результате чего пострадал один человек. Кроме того, результате аварии опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров. Чтобы нейтрализовать их, прибывшие на место пожарные выставили водяную завесу.

Трассу перекрыли, для машин организовали объезд на 34 км дороги. Проехать можно через деревню Александровка, поселок Думиничи и село Палицкого кирпичного завода.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

