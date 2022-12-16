В результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком

Четыре грузовика столкнулись на 281 км трассы М-3 «Украина» в Калужской области, сообщает региональное управление МЧС.

В Пермском крае перевернулся пассажирский автобус

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 декабря около 21:00 по местному времени. Столкнулись грузовики ГАЗ Next, Scania и два грузовика «МАЗ», в результате чего пострадал один человек. Кроме того, результате аварии опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров. Чтобы нейтрализовать их, прибывшие на место пожарные выставили водяную завесу.

Трассу перекрыли, для машин организовали объезд на 34 км дороги. Проехать можно через деревню Александровка, поселок Думиничи и село Палицкого кирпичного завода.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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