Губернатор: Число погибших в ДТП под Хабаровском выросло до семи

Число погибших в аварии с автобусом на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Число пострадавших в автоаварии в Хабаровском крае выросло до 23 человек

Ранее стало известно, что ранним утром в пятницу в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района произошло ДТП. Водитель автобуса, перевозившего вахтовиков — работников ООО «Амур Минералс» — не справился с управлением и съехал в кювет. Сообщалось о шести погибших, напоминает Ura.ru. Кроме того, отмечалось, что 23 человека пострадали, пишет РИА ФАН.

«Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют. На месте происшествия работают наши краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. Туда также направлены силы МЧС и медицины катастроф», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, власти края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеДТПХабаровский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры