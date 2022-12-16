Губернатор: Число погибших в ДТП под Хабаровском выросло до семи
Число погибших в аварии с автобусом на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре увеличилось до семи. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ранее стало известно, что ранним утром в пятницу в 9 километрах от поворота к селу Троицкое Нанайского района произошло ДТП. Водитель автобуса, перевозившего вахтовиков — работников ООО «Амур Минералс» — не справился с управлением и съехал в кювет. Сообщалось о шести погибших, напоминает Ura.ru. Кроме того, отмечалось, что 23 человека пострадали, пишет РИА ФАН.
«Погибло 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют. На месте происшествия работают наши краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. Туда также направлены силы МЧС и медицины катастроф», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, власти края выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей.
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