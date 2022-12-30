В Марий Эл два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли, еще несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает ГИБДД республики.

В Томской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Автомобильная авария произошла на 3 километре автодороги Козьмодемьянск – Большой Сундырь на выезде из города Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель УАЗ выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли водитель и пассажир УАЗа. Водитель автобуса госпитализирован. Есть пострадавшие среди пассажиров.

Ранее в Хабаровском крае водитель автобуса, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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