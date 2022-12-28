Четыре человека пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Тульской области

Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Тульской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное УМВД.

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Авария произошла на 32-м километре автодороги Алексин — Тула. Там столкнулись машина «Опель Астра» и микроавтобус «Мерседес Спринтер», который перевозил сотрудников одного из местных логистических предприятий.

В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и два пассажира микроавтобуса. Столкновение произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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