Четыре человека пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Тульской области

Авария произошла на 32-м километре автодороги Алексин — Тула. Там столкнулись машина «Опель Астра» и микроавтобус «Мерседес Спринтер», который перевозил сотрудников одного из местных логистических предприятий.

В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и два пассажира микроавтобуса. Столкновение произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу.

Ранее на пешеходном переходе в Краснодаре автомобиль сбил женщину с тремя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

