СМИ: В Петербурге неизвестный заявил о «минировании» трёх школ
Экстренные службы Санкт-Петербурга получили анонимное сообщение от неизвестного о том, что три городские школы якобы заминированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что проверяются школы в Выборгском и Калининском районах Петербурга, в связи с чем занятия были прерваны, детей эвакуировали.
Ранее в Подмосковье неизвестный сообщил о минировании школ Подольска, сообщает РИА ФАН. Были проведены проверки, информация о минировании не подтвердилась.
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- СМИ: В Петербурге неизвестный заявил о «минировании» трёх школ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru