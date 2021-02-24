СМИ: В Петербурге неизвестный заявил о «минировании» трёх школ

Экстренные службы Санкт-Петербурга получили анонимное сообщение от неизвестного о том, что три городские школы якобы заминированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что проверяются школы в Выборгском и Калининском районах Петербурга, в связи с чем занятия были прерваны, детей эвакуировали.

Ранее в Подмосковье неизвестный сообщил о минировании школ Подольска, сообщает РИА ФАН. Были проведены проверки, информация о минировании не подтвердилась.

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ТЕГИ:МинированиеСанкт-ПетербургШкола
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