СМИ: В Петербурге неизвестный заявил о «минировании» трёх школ

Экстренные службы Санкт-Петербурга получили анонимное сообщение от неизвестного о том, что три городские школы якобы заминированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что проверяются школы в Выборгском и Калининском районах Петербурга, в связи с чем занятия были прерваны, детей эвакуировали.

Ранее в Подмосковье неизвестный сообщил о минировании школ Подольска, сообщает РИА ФАН. Были проведены проверки, информация о минировании не подтвердилась.

