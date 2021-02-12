СМИ: сообщения о «минировании» получили все станции метро и школы Москвы

Анонимные сообщения о «минировании» накануне получили все станции метро, детские сады и школы Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, было проверено свыше 3,3 тыс. образовательных учреждений, никаких опасных предметов обнаружено не было.