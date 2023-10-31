В Томске арестовали хакера, которого курировали силовые структуры Украины
Жителя Томской области обвинили в хакерских атаках на российские объекты информационной инфраструктуры, координировавшиеся силовыми структурами Украины, мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, гражданин России оказывал содействие хакерским группировкам в деятельности, направленной против безопасности РФ. Обвиняемый, выражая приверженность украинской стороне, осуществлял кибератаки «подрывного характера» на российскую информационную инфраструктуру.
«Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена" в форме иного оказания помощи иностранному государству», — указали в федеральной службе.
Злоумышленник задержан и по решению Кировского районного суда в Томске заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе россиянина, передававшего представителю ВСУ данные об оборонительных сооружениях Крыма, напоминает «Свободная пресса». Против мужчины возбудили дело о госизмене, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru