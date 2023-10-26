ФСБ нейтрализовала планировавшего теракт в Твери украинского агента

По данным ФСБ, в Тверской области была предотвращена подготовка теракта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного россиянина — участника запрещенного националистического формирования. Правоохранители выяснили, что злоумышленник за деньги собирал и передавал информацию о военных и топливно-энергетических объектах области. Также для готовившего теракт заранее организовали схрон с оружием и взрывчаткой для подрыва военкомата.

Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован. Никто из мирных граждан и силовиков не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и о террористическом акте.

Ранее ФСБ задержала жителя Красноярского края за съемки объектов инфраструктуры и передачу этих данных Службе безопасности Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

