В Тольятти задержан трижды сбегавший из больницы пациент с COVID-19

Уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на подтвержденную коронаврусную инфекцию, неоднократно сбегал из больницы, возбуждено в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что медучреждение неоднократно самовольно покидал безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения – при этом он был в курсе того, что у него подтверждено инфекционное заболевание.

Сотрудники МВД подчеркнули, что мужчина без маски общался с неопределённым кругом лиц. А это «повлекло создание угрозы массового заболевания людей». Сообщается, что нарушитель задержан.

Добавим, в отношении жителя Тольятти возбуждено дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

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Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России выявлен 6 361 новый случай заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ. При этом там подчеркнули, что более 45% инфицированных не имели клинических проявлений COVID-19. Таким образом число заболевших COVID-19 в нашей стране выросло до 80 949.

Кроме того, стало известно, что за минувшие сутки в России скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, 38 человек с коронавирусом умерли в Москве, четыре - в Санкт-Петербурге, по два - в Подмосковье, Марий Эл, Калининградской и Самарской областях.

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Фото: facebook.com/mvd.official
ТЕГИ:БольницаТольяттиКоронавирусПолиция
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