В Тольятти задержан трижды сбегавший из больницы пациент с COVID-19

Уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на подтвержденную коронаврусную инфекцию, неоднократно сбегал из больницы, возбуждено в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что медучреждение неоднократно самовольно покидал безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения – при этом он был в курсе того, что у него подтверждено инфекционное заболевание.

Сотрудники МВД подчеркнули, что мужчина без маски общался с неопределённым кругом лиц. А это «повлекло создание угрозы массового заболевания людей». Сообщается, что нарушитель задержан.

Добавим, в отношении жителя Тольятти возбуждено дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.