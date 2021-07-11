В Тольятти объявлен режим ЧС из-за лесного пожара
В Тольятти ввели режим ЧС из-за лесного пожара, который бушует между Центральным районом и поселком Портовый, сообщает мэрия.
В тушении природного пожара участвуют около 300 спасателей, 44 единицы техники и авиация. По данным МЧС, угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Власти подготовили автобусы для возможной эвакуации гостей санатория «Лесной», в котором отдыхают 224 человека.
Тем временем, президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с лесными пожарами в регионе по телефону. По данным замглавы МЧС Ильи Денисова, «сгорело 72 строения», уцелело 1800 домов.
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