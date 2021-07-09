Анадырь окутан дымом из-за пожаров на Колыме и Камчатке

Дым от лесных пожаров в Магаданской области и на Камчатке принесло на Чукотку, сообщает региональное МЧС.

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Из-за этого в Анадыре наблюдается задымление. Также окутаны дымом Угольные Копи и поселок Шахтерский. По предварительным данным, причина задымления - снос дымного шлейфа от природных пожаров на территориях Магаданской области и Камчатки.

Тем временем, лесные пожары заняли площадь более 900 гектаров в Челябинской области. Для ликвидации стихийного бедствия привлечена авиация.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЧукоткаЛесные Пожары
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