Анадырь окутан дымом из-за пожаров на Колыме и Камчатке
Дым от лесных пожаров в Магаданской области и на Камчатке принесло на Чукотку, сообщает региональное МЧС.
Из-за этого в Анадыре наблюдается задымление. Также окутаны дымом Угольные Копи и поселок Шахтерский. По предварительным данным, причина задымления - снос дымного шлейфа от природных пожаров на территориях Магаданской области и Камчатки.
Тем временем, лесные пожары заняли площадь более 900 гектаров в Челябинской области. Для ликвидации стихийного бедствия привлечена авиация.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- В России могут отменить разрешения на временное проживание
- В Минэкономразвития рассказали о схеме по отъему жилья
- Анадырь окутан дымом из-за пожаров на Колыме и Камчатке
- В Новой Зеландии воздушный шар рухнул на дом
- Министр обороны: предполагаемые убийцы президента Гаити - отставные колумбийские военные
- Власти Забайкалья ввели масштабные ограничения из-за коронавируса
- В обсерваторах Кубы находится 21 российский турист
- МЭР повысило инфляционные ожидания с 4,3% до 5%
- Врач заявил о важности ревакцинации россиян
- Пушков назвал ошибку Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru