Губернатор Челябинской области доложил президенту о пожарах в регионе

Президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с лесными пожарами в регионе по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», - отметил Песков.