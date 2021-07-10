Губернатор Челябинской области доложил президенту о пожарах в регионе
Президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с лесными пожарами в регионе по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», - отметил Песков.
Президент поручил Текслеру подготовить предложения по восстановлению утраченного в пожарах жилья граждан, а также отправить детей из пострадавшего района на отдых на Черноморское побережье.
По данным замглавы МЧС Ильи Денисова, «сгорело 72 строения», уцелело 1800 домов.
Общая площадь выгоревшей территории в двух районах составила 14 тыс. га. В настоящее время активное горение охватывает 20 га, в том числе на территории Карталинского и Нагайбакского районов, отмечает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- Губернатор Челябинской области доложил президенту о пожарах в регионе
- Аналитик раскрыл «честный» курс рубля без валютных операций Минфина
- Состояние МакSим улучшается
- Вакцина «КовиВак» снова появилась в Москве
- В России установлен новый суточный максимум погибших от коронавируса - 752 человека
- В Центризбиркоме опровергли информацию о переносе выборов в Госдуму
- Экс-разведчица США объяснила неготовность своей страны к войне с Россией
- В Кремле рассматривают возможность переноса выборов
- Биолог оценил вероятность заразиться штаммом «дельта» без маски
- В Афганистане заявили о содержащихся в тюрьмах страны россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru