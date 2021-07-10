Губернатор Челябинской области доложил президенту о пожарах в регионе

Президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с лесными пожарами в регионе по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», - отметил Песков.

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Президент поручил Текслеру подготовить предложения по восстановлению утраченного в пожарах жилья граждан, а также отправить детей из пострадавшего района на отдых на Черноморское побережье.

По данным замглавы МЧС Ильи Денисова, «сгорело 72 строения», уцелело 1800 домов.

Общая площадь выгоревшей территории в двух районах составила 14 тыс. га. В настоящее время активное горение охватывает 20 га, в том числе на территории Карталинского и Нагайбакского районов, отмечает ТАСС.

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ФОТО: Роскосмос
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