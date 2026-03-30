В Тольятти дроны атаковали промышленное предприятие
30 марта 202609:49
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.
Ранее СМИ сообщили о взрывах над Тольятти. До этого в аэропорту Самары в целях безопасности ограничивали прием и отправку самолетов, пишет RT.
Как отметил Федорищев, дроны атаковали промпредприятие рано утром.
«Жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали», - написал губернатор.
Оперативные службы ведут работы.
