В Тольятти дроны атаковали промышленное предприятие

Ранее СМИ сообщили о взрывах над Тольятти. До этого в аэропорту Самары в целях безопасности ограничивали прием и отправку самолетов, пишет RT.

Как отметил Федорищев, дроны атаковали промпредприятие рано утром.

«Жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали», - написал губернатор.

Оперативные службы ведут работы.

