В Тольятти дроны атаковали промышленное предприятие

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

Над регионами России уничтожили 102 украинских БПЛА

Ранее СМИ сообщили о взрывах над Тольятти. До этого в аэропорту Самары в целях безопасности ограничивали прием и отправку самолетов, пишет RT.

Как отметил Федорищев, дроны атаковали промпредприятие рано утром.

«Жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали», - написал губернатор.

Оперативные службы ведут работы.

ФОТО: РИА Новости
