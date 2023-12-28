В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы Егорова

По данным СМИ, тело 46-летнего парламентария обнаружили под окнами его дома. Смерть Егорова подтвердили в администрации Тобольска.

«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден», — указали в Следкоме.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, пишет RT.

Владимир Егоров был заместителем председателя Тобольской гордумы седьмого созыва, депутатом по одномандатному избирательному округу №9. Кроме того, парламентарий владел зоной отдыха «Винокурово». У Егорова остались супруга и двое детей.

