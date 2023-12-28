В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы Егорова
Депутата городской думы Тобольска Владимира Егорова нашли мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Тюменской области.
По данным СМИ, тело 46-летнего парламентария обнаружили под окнами его дома. Смерть Егорова подтвердили в администрации Тобольска.
«Обнаружено тело, факт смерти подтвержден», — указали в Следкоме.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, пишет RT.
Владимир Егоров был заместителем председателя Тобольской гордумы седьмого созыва, депутатом по одномандатному избирательному округу №9. Кроме того, парламентарий владел зоной отдыха «Винокурово». У Егорова остались супруга и двое детей.
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