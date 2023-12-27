Умер первый глава администрации Кировской области Василий Десятников

Десятников руководил областью в 1991-1996 годах.

«Это было сложное время, которое требовало не менее сложных решений. В последние годы он жил с семьей в Саратове, где и будет похоронен», — написал Соколов в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования близким политика.

Василий Десятников родился в Пензенской области, окончил Пензенский инженерно-строительный институт и Саратовскую высшую партийную школу. В 1987-1991 годах политик возглавлял исполком Совета народных депутатов Кировской области, позже стал руководителем администрации региона. Кроме того, Десятников был членом Совета Федерации от Кировской области и депутатом Госдумы второго созыва.

Ранее стало известно о смерти соавтора акта провозглашения независимости Украины Леонтия Сандуляка, напоминает RT.

