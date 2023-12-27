Умер первый глава администрации Кировской области Василий Десятников
Первый глава администрации Кировской области в новейшей истории РФ Василий Десятников умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.
Десятников руководил областью в 1991-1996 годах.
«Это было сложное время, которое требовало не менее сложных решений. В последние годы он жил с семьей в Саратове, где и будет похоронен», — написал Соколов в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования близким политика.
Василий Десятников родился в Пензенской области, окончил Пензенский инженерно-строительный институт и Саратовскую высшую партийную школу. В 1987-1991 годах политик возглавлял исполком Совета народных депутатов Кировской области, позже стал руководителем администрации региона. Кроме того, Десятников был членом Совета Федерации от Кировской области и депутатом Госдумы второго созыва.
Ранее стало известно о смерти соавтора акта провозглашения независимости Украины Леонтия Сандуляка, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер министр из кабинета Меркель и экс-глава бундестага Вольфганг Шойбле
- Коста Лакоста и Валерия перепели хит «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой»
- В Москве арестовали за взятку главу предприятия по производству вакцин «Конвасэл»
- Умер первый глава администрации Кировской области Василий Десятников
- Российская академия художеств отрицает планы отставки президента Церетели
- Таможенники передали на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей
- СМИ: Avon передумал продавать российские активы
- Сбербанк запустил в банкоматах функцию внесения наличных без карты
- ФАС завела дела против «дочек» ЛУКОЙЛА из-за завышения цен на АЗС
- Мизулина сообщила о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru