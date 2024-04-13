В Тибете произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщили в сейсмологическом центре страны.

На северо-западе Китая произошло землетрясение

Подземный толчок произошел 13 апреля в 13:44 (08:44 мск) в округе Нгари. Эпицентр располагался на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4 произошло в Сахалинской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КитайЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры