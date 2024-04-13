В Тибете произошло землетрясение
13 апреля 202409:58
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщили в сейсмологическом центре страны.
Подземный толчок произошел 13 апреля в 13:44 (08:44 мск) в округе Нгари. Эпицентр располагался на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 4 произошло в Сахалинской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru