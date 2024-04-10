На северо-западе Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на северо-западе государства. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.
Отмечается, что подземный толчок магнитудой 4,8 был зафиксирован в 18:57 (13:57 мск) на территории уезда Байчэн округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономном района. Согласно данным, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Информации пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее, 9 апреля, сообщалось, что подземные толчки магнитудой 5,2 произошли у берегов островного государства Тонга в южной части Тихого океана. Эпицентр землетрясения располагался в 282 километрах от города Неиафу с населением 4,3 тысячи человек. Очаг находился на глубине около 10 километров, передает «Радиоточка НСН».
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