На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4
13 апреля 202404:35
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали на глубине 47 км. Эпицентр землетрясения располагался в 82 км к югу от села Головнино в Южно-Курильском городском округе.
«[Жители] могли почувствовать колебания силой до 2 баллов», — указали специалисты.
Ранее землетрясение магнитудой около 3,5-4 произошло на территории Адыгеи и в Краснодарском крае.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда k-pop Пак Бо Рам умерла в возрасте 30 лет
- Украинские войска потеряли до 210 военных на купянском направлении
- Экс-послу США в Боливии дали 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
- На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4
- СМИ: Иран еще не принял решение об атаке на Израиль
- Япония раскритиковала Россию в СБ ООН, вспомнив Хиросиму и Нагасаки
- В России создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов
- Депутат Немкин назвал признаки взломанного смартфона
- Британия ввела санкции против меди, никеля и алюминия российского происхождения
- Трамп: Республиканцы могут возобновить помощь Киеву в виде кредита
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru