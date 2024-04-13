На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали на глубине 47 км. Эпицентр землетрясения располагался в 82 км к югу от села Головнино в Южно-Курильском городском округе.

«[Жители] могли почувствовать колебания силой до 2 баллов», — указали специалисты.

Ранее землетрясение магнитудой около 3,5-4 произошло на территории Адыгеи и в Краснодарском крае.

