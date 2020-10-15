В Театре на Таганке женщину вывели из зала за отказ носить маску

Как передает агентство, посетительница отказалась пользоваться средствами индивидуальной защиты перед началом спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Сотрудники полиции, прибывшие на место, составили на нарушительницу протокол. Ей грозит штраф за административное правонарушение.

Из-за данного происшествия театр вынужден был в среду 14 октября задержать начало представления на час. ТАСС передает, что справиться с ситуацией смогли только вызванные администрацией сотрудники Росгвардии и полиции, которые и вынуждены были вывести ее из зала.

В ГУ столичной Росгвардии также сообщили, что сотрудники выяснили причину произошедшего. С женщиной проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения установленных в связи с пандемией ограничений.

