В Театре на Таганке женщину вывели из зала за отказ носить маску
В московском Театре на Таганке задержали женщину, отказавшуюся надеть маску во время просмотра спектакля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Как передает агентство, посетительница отказалась пользоваться средствами индивидуальной защиты перед началом спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Сотрудники полиции, прибывшие на место, составили на нарушительницу протокол. Ей грозит штраф за административное правонарушение.
Из-за данного происшествия театр вынужден был в среду 14 октября задержать начало представления на час. ТАСС передает, что справиться с ситуацией смогли только вызванные администрацией сотрудники Росгвардии и полиции, которые и вынуждены были вывести ее из зала.
В ГУ столичной Росгвардии также сообщили, что сотрудники выяснили причину произошедшего. С женщиной проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения установленных в связи с пандемией ограничений.
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