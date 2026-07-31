Умер чемпион мира по футболу 1982 года Франко Барези

Причины смерти не уточняются. Известно, что в прошлом году у спортсмена обнаружили легочный узел, впоследствии его успешно удалили.

Барези выступал за «Милан» на протяжении всей карьеры - с 1978 по 1997 год, с клубом он шесть раз стал чемпионом Италии и четыре раза завоевал суперкубок. В 1989, 1990 и 1994 годах экс-футболист выиграл Лигу чемпионов. В 2013-м Барези ввели в Зал славы итальянского футбола. Кроме того, в 2026 году спортсмен участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии, Барези и бывший игрок «Интера» Джузеппе Бергоми внесли олимпийский факел на стадион в Милане, пишет Ura.ru.

