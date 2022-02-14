В Тамбовской области убили замглавы регионального управления автодорог

Замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде собственного дома. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам источника агентства в правоохранительных органах, на Вакульчика напали утром в понедельник.

«Его зарезали, врачи не смогли спасти», — рассказал собеседник ТАСС.

Управление информационной политики администрации Тамбовской области подтвердило гибель замглавы регионального управления автодорог.

«По данному факту правоохранительные органы ведут соответствующую проверку», — указали в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал 112, убийство могло быть заказным и связаным с профессиональной деятельностью Вакульчика.

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ФОТО: depositphotos.com
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