В Тамбовской области убили замглавы регионального управления автодорог
Замначальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде собственного дома. Об этом сообщает ТАСС.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, на Вакульчика напали утром в понедельник.
«Его зарезали, врачи не смогли спасти», — рассказал собеседник ТАСС.
Управление информационной политики администрации Тамбовской области подтвердило гибель замглавы регионального управления автодорог.
«По данному факту правоохранительные органы ведут соответствующую проверку», — указали в ведомстве.
Как сообщает Telegram-канал 112, убийство могло быть заказным и связаным с профессиональной деятельностью Вакульчика.
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