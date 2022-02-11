Убийца ребенка в Орловской области оказался «серийником»
Задержанный за убийство девочки в Орловской области оказался серийным убийцей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
По версии следствия, в период с 2000 по 2005 год Шаяхмедов задушил двух мальчиков шести и одиннадцати лет, а также 32-летнюю женщину.
Осенью 2021 года Шаяхмедова задержали за убийство 9-летней девочки, которое произошло в селе Казарь Орловской области.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении «убийства, то есть умышленного причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление». В следственном комитете подчеркнули, что на допросе Шаяхмедов полностью признал вину.
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