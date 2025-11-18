В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии
Обломки дрона обнаружили на территории предприятия в Тамбовской области после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.
«Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается», - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, зафиксированы повреждения на электроподстанции, питающей около тысячи жителей. Специалисты принимают меры по оперативному восстановлению подачи электричества.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 ноября в Тамбовской области уничтожили десять украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии
- Бабки-мошенницы и цены: На какие вопросы ответит Путин на прямой линии
- Любовь российских автомобилистов к китайским шинам объяснили экономией
- В Подмосковье завели дело о халатности управления соцразвития после гибели ребенка
- Стеклянный дом: Как не стать жертвой собственных цифровых следов
- Трамп захотел измерить IQ Байдена и Харрис
- Под Воронежем из-за обломков БПЛА повреждено остекление ТЦ
- В Омской области часть промышленных предприятий отключили от газа
- Кустурица рассказал об идее снять фильм о событиях СВО
- В Якутии Ан-38 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru