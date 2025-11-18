В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии

Обломки дрона обнаружили на территории предприятия в Тамбовской области после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

«Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается», - написал губернатор в Telegram.

Кроме того, зафиксированы повреждения на электроподстанции, питающей около тысячи жителей. Специалисты принимают меры по оперативному восстановлению подачи электричества.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 ноября в Тамбовской области уничтожили десять украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

