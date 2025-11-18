В Херсонской области задержали двух женщин за шпионаж

Двух жительниц Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность двух женщин 1978 и 1981 годов рождения, имеющих гражданство России и Украины, которые действовали в интересах Главного управления разведки украинского министерства обороны. Задержанные инициативно собирали и передавали Киеву через мессенджер Telegram информацию о местах дислокации военнослужащих и передвижении военной техники РФ для уничтожения вооружения, атак на личный состав и срыва выполнения боевых задач.

Против женщин возбудили уголовные дела о шпионаже, подозреваемые заключены под стражу.

Ранее ФСБ разоблачила в Запорожской области преступную группу, похищавшую выделенные на социально-экономическое развитие региона деньги, напоминает РЕН ТВ.

