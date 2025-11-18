Умер актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков

Актер театра и кино Вячеслав Поляков умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как пишет портал «Кино-театр.ру», артист скончался 12 ноября.

Вячеслав Поляков снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант», «Хороший день». Также актер служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б.Лавренева. В последнее время Поляков собирал гуманитарную помощь для российских бойцов специальной военной операции.

Ранее после тяжелой болезни умер актер дубляжа Петр Вечерков, ему было 27 лет, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: Кадр из фильма "Хороший день" / Кинокомпания "Русское"
ТЕГИ:СмертьАктер

