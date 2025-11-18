Умер актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
Актер театра и кино Вячеслав Поляков умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Как пишет портал «Кино-театр.ру», артист скончался 12 ноября.
Вячеслав Поляков снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант», «Хороший день». Также актер служил в Севастопольском театре Черноморского флота имени Б.Лавренева. В последнее время Поляков собирал гуманитарную помощь для российских бойцов специальной военной операции.
Ранее после тяжелой болезни умер актер дубляжа Петр Вечерков, ему было 27 лет, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
- ОАК передала два истребителя Су-57 зарубежному заказчику
- Повышение налогов приведет к закрытию 20% магазинов в торговых центрах
- Постоянные скитания: Михаил Барщевский описал трудности жизни частного театра
- Юрист Айвар: Сделки по продаже жилья нельзя признать невозвратными
- В Херсонской области задержали двух женщин за шпионаж
- Умер актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
- В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии
- Бабки-мошенницы и цены: На какие вопросы ответит Путин на прямой линии
- Любовь российских автомобилистов к китайским шинам объяснили экономией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru