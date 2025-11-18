В Подмосковье завели дело о халатности управления соцразвития после гибели ребенка

Уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей смерть ребенка, возбудили в Московской области после гибели шестилетнего мальчика. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, правоохранители предъявили матери погибшего, жительнице Балашихи, обвинение в убийстве сына. Женщину допросили в качестве обвиняемой, она подтвердила признательные показания и детально рассказала о преступлении.

«По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами... возбуждено уголовное дело», - подчеркнули в Следкоме.

Отмечается, что должностные лица не приняли меры ограничения и лишения родительских прав обвиняемой из-за наличия у нее заболевания, нахождения на учете у специалиста, выявленных фактов противоправных действий в отношении сына.

Ранее 31-летняя женщина из Балашихи созналась в убийстве своего малолетнего сына, но не смогла объяснить мотив преступления. По данным СМИ, у фигурантки параноидальная шизофрения, и она состоит на учете у психиатра, отмечает 360.ru.

