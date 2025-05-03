В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
Украинские беспилотники уничтожили в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Ранее в области объявили беспилотную опасность.
«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах... Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина», - написал Слюсарь в Telegram.
Врио губернатора указал, что один из домов нежилой, при этом из другого эвакуировали семью из пяти человек, в том числе трех детей. Обошлось без пострадавших. Погорельцам окажут необходимую помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru