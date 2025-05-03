В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников

Украинские беспилотники уничтожили в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Ранее в области объявили беспилотную опасность.

«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах... Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина», - написал Слюсарь в Telegram.

Врио губернатора указал, что один из домов нежилой, при этом из другого эвакуировали семью из пяти человек, в том числе трех детей. Обошлось без пострадавших. Погорельцам окажут необходимую помощь.

