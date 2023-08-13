В Таиланде при падении с высоты погибла россиянка
Гражданка России по имени Дарья погибла при падении из окна седьмого этажа в курортном городе Паттайя в Таиланде. Об этом сообщило новостное издание Pattaya News.
Происшествие произошло в районе На Джомтиен. Тело девушки обнаружили в воскресенье около 7 утра (03:00 мск).
Полицейские обнаружили рядом с телом Дарьи ее друга и владельца квартиры. Он находился в состоянии сильного нервного возбуждения.
Мужчина задержан полицией до выяснения обстоятельств гибели россиянки.
По информации издания Wirtualna Polska, туристы из Польши жалуются на большое количество приезжающих в Таиланд россиян, передает «Радиоточка НСН».
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