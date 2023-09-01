С Бали за восемь месяцев депортировали 59 россиян
1 сентября 202312:26
С Бали за восемь месяцев текущего года депортировали 213 туристов, среди которых 59 - россияне. Об этом пишет The Bali Sun со ссылкой на миграционную службу острова.
Большинство депортированных нарушили визовые правила, уточнили представители власти.
Согласно статистике, кроме россиян были депортированы 14 граждан США, 13 британцев, 12 австралийцев, а также 9 граждан Нигерии. При этом в прошлом году было депортировано всего 188 туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru