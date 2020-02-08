В Таиланде число погибших во время стрельбы выросло до 17

Количество жертв солдата-стрелка в Таиланде возросло до 17. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Ранее НСН сообщила, что в Сети появилось видео стрельбы в Таиланде. Рядовой военнослужащий одной из частей Cухопутных войск в Таиланде расстрелял жителей на улицах города Накхон Ратчасима. Первоначально сообщалось. что было 12 жертв стрельбы и не менее 16 заложников, которых военнослужащий удерживает на четвертом этаже местного торгового центра.

Напомним, несколько сотрудников ФСБ уволены за причастность к съемке видео во время стрельбы у здания ведомства в центре Москвы, а также за пересылку видеофайла и его передачу журналистам. Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН поддержал увольнение провинившихся.