В Сети опубликовано видео массового убийства в Таиланде

Накхон Ратчасима (Корат) —столица северо-восточного региона третий по величине город Таиланда. Является крупным промышленным и перерабатывающим центром. Неподалеку от Кората находится государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы, сообщает РИА Новости.

Напомним, несколько сотрудников ФСБ уволены за причастность к съемке видео во время стрельбы у здания ведомства в центре Москвы, а также за пересылку видеофайла и его передачу журналистам. Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН поддержал увольнение провинившихся.



