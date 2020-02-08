В Сети опубликовано видео массового убийства в Таиланде
В Сети появилось видео стрельбы в Таиланде. Рядовой военнослужащий одной из частей Cухопутных войск в Таиланде расстрелял жителей на улицах города Накхон Ратчасима (иначе - Корат). Об этом сообщает сайт газеты «Тхаи Рат», ссылаясь местную полицию.
По данным издания, солдат разъезжал по городу на угнанном из военной части внедорожнике HamVee и периодически открывал стрельбу по проходим из автоматической винтовки. Массовый расстрел произошел около одного из торговых центров.
Сообщается, что военнослужащий мог там же скрыться с 16 заложниками, которых он удерживает на четвертом этаже здания. Торговый центр, в котором был замечен солдат, окружен полицией. Также в районе здания перекрыто движение автотранспорта, уточняет Газета.ru. Силы правопорядка ведут эвакуацию раненых.
Накхон Ратчасима (Корат) —столица северо-восточного региона третий по величине город Таиланда. Является крупным промышленным и перерабатывающим центром. Неподалеку от Кората находится государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы, сообщает РИА Новости.
Напомним, несколько сотрудников ФСБ уволены за причастность к съемке видео во время стрельбы у здания ведомства в центре Москвы, а также за пересылку видеофайла и его передачу журналистам. Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН поддержал увольнение провинившихся.
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