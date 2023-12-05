В Таиланде 14 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом
5 декабря 202308:58
Пассажирский автобус врезался в дерево в провинции Прачуапкхирикхан на юге Таиланда, в результате погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает газета Manager Daily.
По данным издания, авария произошла примерно в 300 км южнее Бангкока. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.
В результате ДТП погибли как минимум 14 человек, пишет RT. Еще 20 получили ранения.
Ранее в Астраханской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли три человека, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ: Число израильских военных, погибших с начала операции в Газе, достигло 78
- Военные Венесуэлы и Франции перехватили корабль с 3,5 тонны кокаина
- Полис ОСАГО для саней Деда Мороза обойдется ему в 1600 рублей
- В Таиланде 14 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом
- Актер Николас Кейдж заявил, что готовится к завершению карьеры
- В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро
- Евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября
- СМИ: На пляже в Крыму нашли безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой
- Релиз GTA VI запланировали на 2025 год
- СМИ: В Россию вернулись 40% уехавших в 2022 году релокантов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru