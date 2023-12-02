Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Новой Москве
Пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Авария произошла ночью 2 декабря на 34-м километре дороги. Отмечается, что 51-летний водитель грузовика «Даф» столкнулся с 4 остановившимися авто. После произошло возгорание.
«В результате дорожной аварии погибли 2 человека, один госпитализирован», — указали в прокуратуре.
Ход доследственной проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru