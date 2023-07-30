В Таганроге задержали стрелявшего по прохожим мужчину

Росгвардия задержала в Таганроге мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который заперся в пивной и открыл огонь по прохожим, пишет Telegram-канал Shot.

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По информации издания, злоумышленник закрылся в магазине разливного пива на улице Александровская и начал стрелять по прохожим из травматического оружия. Пострадавших нет.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нарушителя спокойствия. Его доставили в отделение полиции.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Таганроге до 22 человек увеличилось число пострадавших в результате атаки со стороны украинской армии 28 июля.

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ФОТО: РИА Новости
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