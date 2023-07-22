Водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции в Екатеринбурге

ДТП произошло на улице Блюхера, 43 утром в субботу, 22 июля. Стражам порядка пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить нарушителя, уточняет RT.

«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — цитируют журналисты свидетеля инцидента.

Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов попал в ДТП возле аэропорта «Шереметьево». Об этом он подтвердил НСН в телефонном разговоре.



