Водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции в Екатеринбурге
Спасаясь от преследования полиции, водитель автомобиля Porsche в Екатеринбурге протаранил несколько машин, сообщает URA.RU со ссылкой на очевидца происшествия.
ДТП произошло на улице Блюхера, 43 утром в субботу, 22 июля. Стражам порядка пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить нарушителя, уточняет RT.
«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — цитируют журналисты свидетеля инцидента.
Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов попал в ДТП возле аэропорта «Шереметьево». Об этом он подтвердил НСН в телефонном разговоре.
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