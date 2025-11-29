В Таганроге произошло восемь возгораний в результате атаки ВСУ
29 ноября 202505:54
ВСУ вновь атаковали Таганрог в Ростовской области, зафиксированы возгорания. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Как отметила градоначальница, Таганрог подвергся массированной атаке противника, экстренные службы незамедлительно начали ликвидацию последствий.
«Локализовано 8 возгораний. Пострадавших нет. По трем адресам обнаружены обломки БПЛА», - написала Камбулова в Telegram.
Специалисты принимают меры для обеспечения безопасности населения.
Ранее в Таганроге из-за атаки украинских войск погибли три человека.
