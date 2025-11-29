В Таганроге произошло восемь возгораний в результате атаки ВСУ

ВСУ вновь атаковали Таганрог в Ростовской области, зафиксированы возгорания. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как отметила градоначальница, Таганрог подвергся массированной атаке противника, экстренные службы незамедлительно начали ликвидацию последствий.

«Локализовано 8 возгораний. Пострадавших нет. По трем адресам обнаружены обломки БПЛА», - написала Камбулова в Telegram.

Специалисты принимают меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее в Таганроге из-за атаки украинских войск погибли три человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры