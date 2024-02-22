Минобороны: Над Ростовской областью сбили ракету С-200

В ведомстве подчеркнули, что военные пресекли попытку Киева совершить атаку дроном и зенитной ракетой С-200, переоборудованной для поражения наземных целей, по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области», — указали в министерстве.

Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили над Погарским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.

