Минобороны: Над Ростовской областью сбили ракету С-200

Беспилотник был уничтожен ночью 22 февраля над Брянской областью, ракета — над Ростовской. Об этом сообщает Минобороны.

Богомаз: В Брянской области уничтожен беспилотник

В ведомстве подчеркнули, что военные пресекли попытку Киева совершить атаку дроном и зенитной ракетой С-200, переоборудованной для поражения наземных целей, по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области», — указали в министерстве.

Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили над Погарским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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