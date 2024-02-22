Минобороны: Над Ростовской областью сбили ракету С-200
Беспилотник был уничтожен ночью 22 февраля над Брянской областью, ракета — над Ростовской. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что военные пресекли попытку Киева совершить атаку дроном и зенитной ракетой С-200, переоборудованной для поражения наземных целей, по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области», — указали в министерстве.
Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили над Погарским районом Брянской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru