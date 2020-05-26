В Таганроге мужчина с COVID-19 сбежал из больницы в переполненном автобусе

Мужчина с диагностированным COVID-19 сбежал из больницы в Таганроге. Беглец пытался уехать на общественном транспорте в другой населенный пункт Ростовской области. Об этом пишут Известия, ссылаясь на региональное ГУ МВД.

После того, как 44-летний мужчина покинул больниц, он сел в рейсовый автобус, который следовал в сторону поселка Персиановского. Стражи порядка отправились за ним в погоню и остановили транспортное средство в Новочеркасске.

Известно, что беглец на машине скорой помощи был доставлен в одну из больниц Новочеркасска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В свою очередь, сотрудники областного отделения Роспотребнадзора принимают решение о том, что теперь делать с пассажирами автобуса, которые могли быть инфицированы COVID-19.

С помощью камер в Москве найдены более 200 нарушителей режима изоляции

Ранее НСН писала, что в начале мая мужчина с положительным результатом теста на коронавирус сбежал из подмосковной больницы. Как сообщал ТАСС, пациент находился на лечении в госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске. Между тем, в В Якутиии мужчина, который был помещен в обсерватор в связи с подозрением на коронавирус, погиб при попытке сбежать из учреждения. Об этом в соцсетях рассказал глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.

Отмечается, что это была уже третья, но последняя попытка 52-летнего пациента попасть на улицу. Мужчина погиб, сорвавшись с третьего этажа. Чиновник посетовал, что в последнее время в район прибывает множество студентов и вахтовиков, некоторые пренебрегают мерами безопасности и отказываются самоизолироваться.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:АвтобусБольницаКоронавирусПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры