В Таганроге мужчина с COVID-19 сбежал из больницы в переполненном автобусе
Мужчина с диагностированным COVID-19 сбежал из больницы в Таганроге. Беглец пытался уехать на общественном транспорте в другой населенный пункт Ростовской области. Об этом пишут Известия, ссылаясь на региональное ГУ МВД.
После того, как 44-летний мужчина покинул больниц, он сел в рейсовый автобус, который следовал в сторону поселка Персиановского. Стражи порядка отправились за ним в погоню и остановили транспортное средство в Новочеркасске.
Известно, что беглец на машине скорой помощи был доставлен в одну из больниц Новочеркасска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
В свою очередь, сотрудники областного отделения Роспотребнадзора принимают решение о том, что теперь делать с пассажирами автобуса, которые могли быть инфицированы COVID-19.
Ранее НСН писала, что в начале мая мужчина с положительным результатом теста на коронавирус сбежал из подмосковной больницы. Как сообщал ТАСС, пациент находился на лечении в госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске. Между тем, в В Якутиии мужчина, который был помещен в обсерватор в связи с подозрением на коронавирус, погиб при попытке сбежать из учреждения. Об этом в соцсетях рассказал глава Вилюйского улуса Семен Винокуров.
Отмечается, что это была уже третья, но последняя попытка 52-летнего пациента попасть на улицу. Мужчина погиб, сорвавшись с третьего этажа. Чиновник посетовал, что в последнее время в район прибывает множество студентов и вахтовиков, некоторые пренебрегают мерами безопасности и отказываются самоизолироваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru