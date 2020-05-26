В Таганроге мужчина с COVID-19 сбежал из больницы в переполненном автобусе

Мужчина с диагностированным COVID-19 сбежал из больницы в Таганроге. Беглец пытался уехать на общественном транспорте в другой населенный пункт Ростовской области. Об этом пишут Известия, ссылаясь на региональное ГУ МВД.

После того, как 44-летний мужчина покинул больниц, он сел в рейсовый автобус, который следовал в сторону поселка Персиановского. Стражи порядка отправились за ним в погоню и остановили транспортное средство в Новочеркасске.

Известно, что беглец на машине скорой помощи был доставлен в одну из больниц Новочеркасска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В свою очередь, сотрудники областного отделения Роспотребнадзора принимают решение о том, что теперь делать с пассажирами автобуса, которые могли быть инфицированы COVID-19.