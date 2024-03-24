СМИ: один из террористов посетил «Крокус» перед нападением

Один из участников нападения на «Крокус Сити Холл» посетил концертный зал перед совершением теракта, пишет Telegram-канал «112».

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По информации издания, посещение было связано с организацией преступления. Террорист осмотрел планировку здания, расположение постов охраны и просчитал пути отхода.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Брянской области 11 человек, включая четырех террористов. По данным ведомства, нападавшие имели контакты на украинской стороне.

При задержании один из террористов признался, что ему обещали 500 тысяч рублей за массовое убийство. Нападавший утверждал, что с предложением совершить преступление к нему обратились в мессенджере Telegram.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Жертвами нападения стали 133 человека, 152 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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