В Таджикистане грузовик врезался в дома и автомобили, погибли 10 человек
Грузовик врезался в другие автомобили и жилые дома в городе Кулябе Хатлонской области Таджикистана, погибли десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям при президенте страны.
Инцидент произошел накануне вечером. Известно, что у грузового автомобиля отказали тормоза, пишет «Свободная пресса».
«В результате ДТП 10 граждан погибли, 14 человек получили различные травмы и были госпитализированы», — указали в комитете.
Ранее четыре человека погибли в результате аварии с четырьмя легковыми автомобилями на трассе Тамань — Веселовка в Краснодарском крае, напоминает RT.
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