В Свердловской области загорелось здание научно-производственного комплекса
Пожар произошел в здании научно-производственного комплекса в Арамиле Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
О возгорании стало известно в 10:23 (8:23 мск).
«По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров», — отметили в МЧС.
Тушение пожара осложнено из-за угрозы распространения огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.
По данным МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 110 человек, данных о пострадавших нет, пишет Ura.ru.
Накануне пожар произошел на территории Ярославского моторного завода, напоминает RT.
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