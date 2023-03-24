В Свердловской области загорелось здание научно-производственного комплекса

Пожар произошел в здании научно-производственного комплекса в Арамиле Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

МЧС спасли семь человек из пожара на территории Ярославского моторного завода

О возгорании стало известно в 10:23 (8:23 мск).

«По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров», — отметили в МЧС.

Тушение пожара осложнено из-за угрозы распространения огня на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

По данным МЧС, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 110 человек, данных о пострадавших нет, пишет Ura.ru.

Накануне пожар произошел на территории Ярославского моторного завода, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:МЧС РФПожарСвердловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры